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兩月連3起落軌意外 少年遭區間車撞擊命大輕傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵又傳落軌意外！一列區間車昨晚10時17分許行經台鐵九曲堂站時，撞及侵入軌道的一名少年，所幸少年命大，僅手腳輕微擦傷，事故意外導致區間車延誤18分鐘；據了解，該名少年年僅13歲，疑和家人爭吵，負氣離家，險些發生憾事。

鐵路警察高雄分局調查，台鐵3261 次區間車搭載約200名旅客，昨晚10時17分許駛入高雄九曲堂站，只見一名年輕男子侵入軌道，區間車緊急煞車，僅車頭輕微碰撞到男子手腳，警消獲報趕抵現場。

救護員見男子有輕微擦傷、意識清楚，經送醫治療後無大礙；據了解，該名落軌男子是年僅13歲的少年，疑和家人發生爭吵，負氣離家，未料卻發生意外，所幸命大未發生憾事，警方正釐清事發原因。

落軌意外已是兩個月連3起！台鐵普悠瑪列車16日晚間9點多行經高雄科工館站時，意外撞斃落軌的年輕女子，警方查出，死者是高雄某高中江姓女學生。另一起發生在12月底的鳳山車站，59歲男子幸運被拉起。

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台鐵示意圖，與新聞無關／聯合報系資料照
台鐵示意圖，與新聞無關／聯合報系資料照

台鐵 家人

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