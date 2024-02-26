執法過激又亂開單被投訴 新北警記過調職列優先汰除

新北市板橋分局1名潘姓警員5年前盤查時將對方強壓在地，還用腿部、臀部壓住其頭部險些造成窒息，潘員事後遭民眾提告，法院判潘員4個月徒刑。不料潘員今年1、2月時又因取締停在路邊等待停車格的車主，及取締酒駕程序不當遭民眾投訴，板橋分局火速將潘員記過處分並調離現職，未來將列優先汰除。

據了解，身材壯碩體重破百公斤的潘姓警員是警專31期畢業生，從警至今8年。2019年3月載後埔派出所任職的潘員，值勤時遭民眾辱罵「廢物」，潘員竟以臀部、大腿強壓對方頭部、肩頸長達8分鐘，險些造成對方斷氣，潘員還不斷施力摩擦，導致民眾面部擦挫傷，事後民眾怒而提告，新北地院判潘姓警員4個月徒刑，並須賠償被害人30萬元。

不料今年1月時潘員巡邏時，竟對1輛車打雙黃燈停在路邊等待停車格的車主，連續舉發玩手機、並排停車罰單，車主拒簽後潘員又將車主依妨害公務送辦，車主不服提出申訴，板橋分局將罰單全部撤銷。2月時潘員再度因取締酒駕程序違反作業規定，遭投訴臉書社團「靠北police」粉專。

板橋分局長陳宇桓表示，潘姓警員執法過程遭民眾提告妨害自由案，經分局調查後已依法移送新北地檢署偵辦。另外潘員在執行酒測取締過程違反相關作業規定，後又拒不配合調查，分局於調查後核予記過處分並調離現職，未來將列入優先汰除對象。