高雄賓士駕駛左轉撞飛機車 機車頭凹陷騎士手腳骨折

劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，車頭扭曲變形，警消獲報趕抵，將蕭送醫急救，幸無生命危險；由於雙方無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，劉姓男子（27歲）今天清晨5時許駕駛賓士車沿鳳山區武營路由北向南行駛，欲左轉輜汽路時，和騎乘機車由南向北行駛的蕭姓男子（51歲）發生擦撞，蕭男當場噴飛在地，安全帽掉落，倒地不起，機車車頭變形，零件散落一地，賓士車車頭毀損。