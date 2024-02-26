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高雄賓士駕駛左轉撞飛機車 機車頭凹陷騎士手腳骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，車頭扭曲變形，警消獲報趕抵，將蕭送醫急救，幸無生命危險；由於雙方無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，劉姓男子（27歲）今天清晨5時許駕駛賓士車沿鳳山區武營路由北向南行駛，欲左轉輜汽路時，和騎乘機車由南向北行駛的蕭姓男子（51歲）發生擦撞，蕭男當場噴飛在地，安全帽掉落，倒地不起，機車車頭變形，零件散落一地，賓士車車頭毀損。

警消獲報趕抵現場，救護員發現蕭手腳有骨折現象，緊急送醫急救，幸無生命危險，警方事後對劉施以酒測，蕭則抽血檢測，雙方皆無酒精反應，無酒駕行為；詳細車禍肇責由交通大隊釐清。

劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形，零件散落一地。記者石秀華／翻攝
劉姓男子今晨駕駛賓士車在高雄市武營路欲左轉輜汽路時，不慎和行經的機車騎士蕭姓男子相撞，蕭被撞飛倒地，手腳骨折，機車頭扭曲變形，零件散落一地。記者石秀華／翻攝

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