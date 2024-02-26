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蝦皮智取店門反鎖103歲老翁倒臥在地 警到場揭心酸原因

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蝦皮店門反鎖百歲老翁倒臥在地 板橋警到場揭心酸原因

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區信義路上1間蝦皮智取店門市，昨天下午有民眾發現店家大門反鎖，裡面有1名老翁躺臥在地上立即報警。板橋警方獲報趕抵，立即連繫蝦皮門市人員到場協助開門，經詢問後發現這名老翁為輕微失智的103歲劉姓男子，劉男表示因天氣冷才會在蝦皮店內避寒，警方隨後通知劉男家屬到場將他載返家休息。

據了解，昨天下午1時許有民眾至板橋區信義路上1間蝦皮智取店要取包裹，不料到了店門口後卻發現玻璃門被反鎖，店內地板上還躺著1名老翁，民眾擔心老翁發生危險立即報警。板橋分局信義派出所警員獲報到場，立即連繫蝦皮門市人員到場協助開門，警員進入店內後發現老翁僅是在睡覺並無大礙。

但這名老翁身上並無證件，也無愛心手鍊等相關資訊可確認身分，老翁面對警員詢問時僅能說出自己名字，警方經查詢後確認男子是103歲有輕微失智的劉姓老翁，劉男表示身體並無不適不需就醫，因為天氣寒冷才會躲在店內避寒，警方隨即通知劉男家屬到場將他載返家休息。

板橋警方到場發現1名老翁躺臥在店內，大門還被反鎖。記者黃子騰／翻攝
板橋警方到場發現1名老翁躺臥在店內，大門還被反鎖。記者黃子騰／翻攝
板橋分局警方通知劉男家屬到場將他接返家休息。記者黃子騰／翻攝
板橋分局警方通知劉男家屬到場將他接返家休息。記者黃子騰／翻攝
警方到場詢問劉男是否身體不適。記者黃子騰／翻攝
警方到場詢問劉男是否身體不適。記者黃子騰／翻攝

蝦皮

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