蝦皮店門反鎖百歲老翁倒臥在地 板橋警到場揭心酸原因

新北市板橋區信義路上1間蝦皮智取店門市，昨天下午有民眾發現店家大門反鎖，裡面有1名老翁躺臥在地上立即報警。板橋警方獲報趕抵，立即連繫蝦皮門市人員到場協助開門，經詢問後發現這名老翁為輕微失智的103歲劉姓男子，劉男表示因天氣冷才會在蝦皮店內避寒，警方隨後通知劉男家屬到場將他載返家休息。

據了解，昨天下午1時許有民眾至板橋區信義路上1間蝦皮智取店要取包裹，不料到了店門口後卻發現玻璃門被反鎖，店內地板上還躺著1名老翁，民眾擔心老翁發生危險立即報警。板橋分局信義派出所警員獲報到場，立即連繫蝦皮門市人員到場協助開門，警員進入店內後發現老翁僅是在睡覺並無大礙。