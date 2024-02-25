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基隆湖海路驚傳巨石崩落 衝破護欄掉落車道幸未肇事

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有長3公尺、寬和高都超過1公尺的岩石，從山坡上崩落，撞毀防護設備後，掉落在靠近山壁的車道，沒有傷及人車。因為巨石占據車道，警方已派員管制交通，市府工務處也到場善後，將在破碎後移除。

湖海路歷年來發生多次落石意外，多數路段都有設置防護設備攔阻落石，避免掉落車道砸中人車。今天下午從山壁崩落的石塊相當巨大，工務處量測長3公尺、寬1.5公尺、高1.2公尺，一路滾落下來，衝撞力道加劇。防護設備雖有產生作用，但難以抵擋，巨石撞毀防護設備後掉落車道。

工務處長陳耀川獲報趕抵現場，表示掉落車道的岩石體積龐大，無法立即推到路側或移除，因此由警方管制交通，再由合約廠商調派機具打碎後再移除。發生落石的山坡地屬林業保育署管理，市府會與對方討論善後方案，比照先前的作法，改設雙層防護設備，避免再發生落石掉落車道的意外。

基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市湖海路靠近大武崙沙灘路段的山壁，今天下午有巨大岩石從山坡上崩落，撞毀防護設備後掉落在車道，還好沒有傷及人車。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 落石 車道

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