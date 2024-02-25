持利剪猛刺商店老闆！男犯案後騎車逃匿 警鍥而不捨追捕24小時內破案

台南市南區昨天中午11點多在南區新都路一家雜貨店，發生一起歹徒涉嫌持剪刀刺傷商店老闆案件，台南警方今天中午前往高雄市拘提涉案陳姓男子到案。據了解，陳因不滿之前在台南市拉網路電纜線工作被前僱主凹錢才作案，但警方查出被害雜貨店老闆並非他僱主，嫌犯說詞反覆，行凶動機不明待查明。

據了解，37歲陳昨天一早在高雄茄萣偷了1輛機車，隨後騎贓車到台南市南區新都路的雜貨店。陳先進雜貨店買1罐飲料，當場喝起飲料，約過了十幾分鐘，二度折返店內稱要買酒就犯案。陳姓老闆當時為嫌犯介紹架上酒類商品，隨即轉身整理，嫌犯卻突掏出預藏剪刀朝老闆身上猛刺，過程中，被害人數度抵抗，陳姓老闆上半身血流如注，陳送醫獲救。最後，老闆趁推倒嫌犯時，跑到店外高呼救命，路過民眾幫忙報警，凶嫌則趁隙騎車往高雄方向逃逸，作案用剪刀掉在店內。

轄區台南市警六分局於案發後立即成立專案小組兵分多路南下追查，並且鎖定犯嫌作案車輛以車追人。經追查獲知犯嫌犯案後騎贓車回茄萣，隨即就騎乘自己的機車往高雄市區方向逃匿。在專案小組鍥而不捨的追查，持續抽絲剝繭的過濾監視器比對，終於確認犯嫌身分，並在其高雄市三民區某公寓的落腳處徹夜埋伏。

警方報請台南地檢署檢察官核發拘票，25日中午由高雄市三民二分局及台南市警六分局特殊任務警力霹靂小組協助破門攻堅，將行兇的陳姓嫌犯當場制伏逮捕歸案，順利於24小時內偵破此案。陳姓嫌犯目前為竊盜通緝犯，警方帶同陳嫌於茄萣區尋獲作案時所穿著的衣物及手套，有關行兇動機部分，嫌犯說詞反覆無法清楚說明，警詢後依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。