監視器驚悚影像曝...台3線18歲重機騎士自摔 滑進對向車底遭輾斃

台3線位在苗栗縣三灣鄉路段，昨(24日)中午發生一起死亡車禍，警方調閱監視器畫面，赫然發現事發當時李姓男子(18歲)騎乘黃牌重機行經該處彎道，疑似高速過彎失控自摔，連人帶車瞬間衝越中央防撞桿，整個人滑進對向白色休旅車底，當場慘遭重創送醫不治。

警方指出，這起事故位在台3線103.6公里連續彎道路段，事發過程也被鄰近路口監視器畫面清楚拍下，未波及其他人車。休旅車駕駛也稱說，當時由南往北行駛，剛出彎道發現對向重機自摔迎面而來，連忙踩剎車減速，但對方人車速度太快，瞬間衝越防撞桿後，直接撞上來，騎士還滑進車底，根本來不及反應當場輾過。

救護人員獲報趕抵現場時，李男傷勢相當嚴重，已經沒有呼吸心跳，救護人員立即進行AED與CPR急救處置，並安裝LUCAS等急救設備，在緊急處置約15分鐘後立即送往頭份為恭醫院搶救，仍因傷勢過重，最終宣告不治。

頭份警分局副分局長吳國偉表示，雙方駕駛皆無酒駕，確切肇事原因仍待調查釐清，呼籲駕駛人行經彎道應減速慢行，以免發生交通事故。