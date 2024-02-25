騎士遭轎車超車險摔爆爭吵 網見畫面怒批「四輪帝王」惡意逼車

桃園市大溪區介壽路1145號附近，前天下午一名25歲王姓男子騎普通重型機車，行駛八德方向內側車道，遭後方58歲陳姓男子駕駛轎車，從左側超車，不慎擦撞到機車左側手把，王男險些摔車，並停車與陳男爆氣激烈爭吵，畫面PO出，網友熱議怒批惡意逼車。

大溪警方今天下午指出，王男前天下午駕駛普重機車，沿著介壽路內側車道往八德方向行駛，行經大溪區介壽路1145號附近，後方陳男駕駛的轎車突然從左側超車，不慎擦撞到機車左側手把，造成機車險些摔倒，王停車理論，警方趕到，雙方無明顯車損、亦無人員受傷，雙方酒測值均為0，警方處理事故後2人自行離開。

畫面PO出，王男與陳男在開車途中，王男機車行駛內側車道，遭陳男左側超車險些摔倒，王男不滿說他如果沒有穩住，他已經倒在地上？這樣開車對嗎？陳男回應表示對不起，是他不小心擦到啦。引起網友熱議，網友怒批駕駛是四輪帝王，惡意逼車。

大溪警方表示，車輛行駛道路應時注意左右動態及保持安全車距，勿以迫近、驟然變換車道或其他不當方式迫使他車讓道，維護行車安全。