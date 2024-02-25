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台中外送員紅燈迴轉收罰單 警用「目睹」開單遭撤銷
台中市林姓男子是外送員，他在去年騎機車送餐行經大雅區時，被警員目擊有闖紅燈迴轉的違規行為，遭警方攔查後開單告發，林被罰2700元、記違規點3點，但林不服打行政訴訟，他強調當時是「兩段式左轉」，等綠燈時沿斑馬線騎到對向車道，沒有闖紅燈，法官審酌，此案僅有警員「目睹」，沒有其他密錄器佐證，認事證不足，撤銷罰單。
判決指出，林姓男子是外送員，前年12月30日晚間7時許，騎機車在大雅區雅潭路四段、田心街路口時，被警員發現有闖紅燈迴轉的違規行為，警員當場攔查後告發，台中市交通事件裁決處依法開罰林2700元、記違規點數3點，不過林男不服，向台中高等行政法院地方庭提起訴訟。
林男抗辯，案發路口沒有設置機車兩段式左轉標誌、畫設機車待轉格，但他當天騎車外送餐點，沿著潭子區雅潭路四段昌平路往中清路方向行駛，抵達案發路口時，因送餐地點在對側，他基於安全考量，自行以兩段式左轉方式，先在雅潭路四段未達田心街口處，等待雅潭路四段的號誌轉換為紅燈，才沿著斑馬線過馬路迴轉到雅潭路四段對側（往昌平路方向）的店家，他是「等紅燈過馬路」，而非闖紅燈。
台中市交通事件裁決處抗辯，警察是執法人員，以「目睹」方式，當場舉發行駛闖紅燈號誌穿越路口的違規行為，依道交條例之規定並無不可。查舉發機關檢附資料顯示，此件是舉發員警依親眼目視的結果，一般執勤員警的專業訓練而言，對於該等職務上事項的觀察程度，比一般人更為專注，舉發員警當無誤判可能。
法官審理後認為，舉發的警員證稱，開庭作證時，已距離案發8個多月，對於當初狀況不復記憶，也沒有密錄器的畫面可稽，無從檢驗警員當時是否已看見，或能看見林男闖紅燈迴轉的狀況，也無從判斷警員舉發內容的信憑性，認定此案證據不足，判撤銷罰單，仍可上訴。
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