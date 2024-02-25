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彰化遭撞飛2小姊妹命危 彰基醫曝畫作內心話 盼集氣度難關

聯合報／ 記者楊德宜劉明岩／台北即時報導

彰化縣伸港3名小姊弟日前過馬路遭撞飛，其中2名姊妹仍生命垂危。彰化基督教兒童醫院兒童發展中心主任張通銘在臉書盼網友幫忙集氣，助小姊妹度過難關。

張通銘在臉書「張通銘醫師 兒童神經大小事」表示，今天上午依舊前往探視住在彰基兒童醫院加護病房車禍嚴重受傷的妹妹，尚未脫離險境。

他說，3姊弟的大姊在車禍前畫的一幅姊妹手牽手的畫作，他心中閃過很多想法，聯絡兒童繪畫心理專家賴育立幫忙解讀，老師提到年齡差異小的姊妹間用手牽手呈現代表「手足合作」完勝常見「手足競爭」，這或許是困境中成長孩子的團結特色。

張通銘轉述，人物塗色塗得很細膩，代表觀察入微，左邊妹妹相對於右邊姊姊衣服用了很多鮮艷顏色，呈現出姊妹不同的個性，姊妹互補的個性，似乎可以從胸前如拼圖般吊飾透露端倪。

他表示，彰基兒童發展中心一直推廣聊聊「畫中話」探索孩子的內心話，掛念聰明又團結3姊弟病況，期盼大家集氣協助度難關。

彰化伸港3姊弟在事發前返家，被監視器拍下來。圖／讀者提供
彰化伸港3姊弟在事發前返家，被監視器拍下來。圖／讀者提供
彰化縣念國小的3姊弟遭撞，姊姊在學校畫下與妹妹牽手展現手足情深，如今雙雙急救中，令人鼻酸。記者林敬家／翻攝
彰化縣念國小的3姊弟遭撞，姊姊在學校畫下與妹妹牽手展現手足情深，如今雙雙急救中，令人鼻酸。記者林敬家／翻攝

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