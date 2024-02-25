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影／三重醉漢話多自曝被通緝 塞錢給警員喊快點

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名邱姓男子21日晚上被民眾懷疑在巷內破壞車輛，警方趕抵發現他酒醉語無倫次，自曝「我被通緝」、「懶得跑了」，甚至掏出300元要塞給員警。後來查出真的是竊盜通緝犯，直接上銬帶回派出所，他酒醒後懊悔頻稱「好衰」！

警方21日晚間9時許獲報趕抵三重區三和路四段某巷內，當時33歲邱男已經喝醉，背靠在路旁汽車站不穩，用閩南語對著員警說：「我被弄了！」他看員警聽不懂，改用國語說「我被通緝」、「懶得跑了」、「我喝酒啦，怎樣！」

後來員警查驗證實邱男是新北地檢署發布的竊盜通緝犯，幫他上銬、宣讀權利時，邱男卻掏出300元紙鈔要塞給員警，嘴裡念念有詞「隨便你啦」、「歡喜就好」、「快啦！快啦！」

最後他被帶回派出所，酒醒直呼自己「很衰」，警詢後被依竊盜通緝解送新北地檢署歸案。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

邱姓男子酒醉語無倫次自曝遭通緝，還掏出300元要塞給員警，被上銬逮捕，走沒幾步路就摔倒。記者林昭彰／翻攝
邱姓男子酒醉語無倫次自曝遭通緝，還掏出300元要塞給員警，被上銬逮捕，走沒幾步路就摔倒。記者林昭彰／翻攝
邱姓男子最後被依竊盜通緝解送新北地檢署歸案。記者林昭彰／翻攝
邱姓男子最後被依竊盜通緝解送新北地檢署歸案。記者林昭彰／翻攝
邱姓男子酒醉語無倫次自曝遭通緝，還掏出300元要塞給員警，最後被上銬帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
邱姓男子酒醉語無倫次自曝遭通緝，還掏出300元要塞給員警，最後被上銬帶回派出所。記者林昭彰／翻攝

竊盜 通緝

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