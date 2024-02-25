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台中九旬嬤被兒反鎖門外...好鄰居開門做一事好暖心

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市九旬張姓老婦在20日時被急著出門的兒子，不慎反鎖在門外，因張婦疑有記憶退化狀況，經常在住家附近徘徊，因此鄰居夫妻只要看到張婦，都會趕緊打開住家大門，讓張婦坐在家裡休息，此次亦然，也聯絡婦人子女，不過因時間已超過2小時，該對夫妻有工作要做，只好報請警方協助，警方到場後，聯絡婦人女兒協助接回，也感謝鄰居平時對母親的協助。

第三警分局健康派出所警員林祐村、黃思華，20日中午12時巡邏時，獲報南區南平路的張姓婦人（91歲）需要協助，報案人向員警表示，坐在騎樓椅子上休息的張婦是附近鄰居，經常看她獨自在外頭散步，近來疑因記憶退化，偶有忘記怎麼回家的狀況，與奶奶同住的兒子若外出工作，他們通常都會熱心留住奶奶，再聯繫家人帶她回家。

報案人說，當天又見張婦在外頭閒晃，上前關心得知她沒帶鑰匙進不了家門，擔心張婦亂跑會有危險，便協助照顧張婦，聯繫其兒女趕回開門，只是眼看已過了近2個小時奶奶還坐在門外，時間一久也顯得有些躁動，他們因為本身也要工作，無法時時注意張婦的狀況，擔心亂跑發生意外，只好請警方前來協助。

經員警再次協助聯繫，原來張婦兒子早上身體不適前往醫院就醫，出門時以為張婦在房間休息，不小心將張婦誤鎖在家門外，由於一時半刻仍趕不回家，會請胞姐趕回開門。

張婦女兒經家人告知後趕回，張婦見到女兒時，才露出開心的笑容，直說「女兒回來了」。

張婦女兒坦言，媽媽隨著年紀增長記憶力大不如前，近來經常發生忘記帶鑰匙或是弄丟鑰匙的狀況，非常感謝附近熱心鄰居及員警的幫忙。

警方提醒，民眾若在街頭看到需要協助的人、事，請不吝多一句問候及關心，讓社會多一分溫暖。家中若有記憶力退化或失智的長輩，除多注意長輩的行蹤，也可向社會局申請防走失手鍊，或在長輩衣物放置，可供協尋的資訊或設備，讓長輩迷失方向時，能夠迅速指引一條回家的路。

台中市九旬張姓婦人在20日不慎被兒子反鎖的門外，隔壁熱心鄰居讓張婦在家休息，也聯絡警方到場協助。圖／第三警分局提供
台中市九旬張姓婦人在20日不慎被兒子反鎖的門外，隔壁熱心鄰居讓張婦在家休息，也聯絡警方到場協助。圖／第三警分局提供

鄰居 長輩

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