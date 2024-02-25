通緝犯躲警盤查夜闖台大醫院 因這事身分露餡...要關5個月
盛姓男子是詐欺通緝犯，日前走在路上見前面有警察，怕被攔查到，異想天開躲進台大醫院，拿他人陪病證欲蒙混過關，孰料仍被駐衛警識破，遭留置、報警，警方趕抵，盤查身分他是遭判刑5個月徒刑的通緝犯，依法逮捕解送歸案。
中正一分局仁愛路派出所22日凌晨2點多獲報，台大醫院有一名男子形跡可疑，趕抵盤查盛男（53歲）身分，發現他是詐欺通緝犯，還是「執」字的，遭判刑5個月徒刑，立刻逮捕。
盛男警詢時稱，走在路上看到前面有巡邏警察，怕經過被攔查身分，躲進旁邊的台大醫院，在電梯口看到有別人遺落的陪病症，撿起後想藉此蒙混進醫院，沒想到反被駐衛警識破，被拒絕入內、報警，自嘆命不好。
警方呼籲，法網恢恢，疏而不漏，民眾若發現可疑份子或不法情事時，請立即向鄰近派出所報案，警方必定嚴查速辦，維護良好的社會治安。
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