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竊嫌死前疑遭警帶往暗巷 屏警：絕無此事

中央社／ 屏東縣25日電

屏東縣警局恆春分局員警涉持警棍壓制竊嫌，後續送醫不治，昨天網路出現一段疑似警方逮捕竊嫌畫面，屏東警方今天強調，絕無將犯嫌帶到暗巷一事，後續由檢調偵辦釐清中。

昨天有網友在臉書（facebook）粉專「翻轉大高屏交通違規」投稿影片，內容提及「這幾天恆春警察打屎（死）人的影片，剛好有人（友人）目擊到一部分。警察特地把人帶到暗巷處理，警察都剛剛好沒人錄影」。另外，也有網友留言「那天警察真的蠻誇張耶」、「他已經是沒有再反抗」、「後來警察就蠻粗魯」。

屏東警察局今天強調，絕無將犯嫌帶到暗巷一事，後續由檢調偵辦釐清中。

恆春警分局詹姓員警在16日下午5時許，與陳姓、傅姓員警在恆春鎮光復路一處空地執行公務時，查緝蔡姓機車竊案嫌疑人，詹姓員警因不滿蔡嫌否認犯行且出言辱罵員警，持警棍壓制蔡嫌腹部，並將已受傷且無法自行行走的蔡嫌帶回建民派出所製作筆錄，準備製作筆錄時，發現蔡嫌呼叫無反應，送醫後於當天晚上9時29分宣告死亡，詹姓員警則遭以傷害致死罪嫌收押。

屏東縣 恆春 警察

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