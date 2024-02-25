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北港元宵遶境深夜火警 是否沖天炮惹禍有爭議
雲林縣北港鎮朝天宮昨晚元宵平安遶境，神轎隊行經義民路時，附近巷弄木造空屋起火，火勢相當猛烈，引起住戶驚慌，是否因沖天炮引起火警，也引發爭議，住戶認為政府應禁止高危險性的煙火。從監視器還原火警發生前兩分鐘，幸因現場民眾多，很快發現起火並叫醒住戶，否則後果不堪設想。
消防隊鑑識小組今早針對這起火警進行初步火調，因起火點的木造空屋已久未居住，鄰居說，空屋的屋頂已殘破，是否沖天炮或煙火的殘燼飛落屋頂，再順著屋頂破洞掉落屋內起火，仍須再進一步調查。
從附近監視器拍攝的畫面，可看出火警發生前，當時雖已是今天凌約1時，確有神轎路過距離火場約20公尺的義民路上，當時現場有不少人，有人走進巷子發現屋子起火，驚動了義民路的許多民眾，紛紛湧進巷內，趕緊挨家挨戶拍門試圖叫醒住戶，此時巷子內的人愈來愈多，有住戶被吵醒趕緊用水管噴水，直到消防隊趕到才全面救火，才幸免火勢漫延擴大災情。
由於巷弄住戶密集，幸好搶救得宜，這場夜火雖沒造成太大損失也無人傷亡，但廟會鞭炮安全再度引起關注，住戶認為政府應劃定管制區並嚴禁止在市區施放高空煙火，北港長年來一直以放鞭炮炸轎聞名全國，為確保安全已在廟會期間劃定「炮場」，指定施放鞭炮的地點，以空曠道路為主，但近年來鞭炮火警依舊頻傳，是否再進一步規畫，如何在安全原則下維護傳統廟會熱鬧，值得重視。
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