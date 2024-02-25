台南鹿耳門聖母廟元宵花火爆炸3人傷 廟方：未來擴大管制範圍

台南市鹿耳門聖母廟昨晚舉辦「元宵花火迎春牛」活動，施放數萬發高空焰火，吸引約70萬人次民眾觀賞，但也發生未爆彈掉落，炸傷人事件，廟方表示，統計有3人受傷，2名傷者是在落焰區內發生意外，1人在落焰區交界處被炸傷，傷者送醫後廟方有慰問並致贈大紅包，強調未來會加強管制，防止類似事件發生。

有目擊民眾在臉書「爆料公社二社」發文說，過去到台南市安南區鹿耳門看煙火秀，都固定在橋上面看，今年改到附近場地，視野很廣，但觀賞時突然先有火焰下來，接著旁邊就失火，並出現爆炸傷人情況，現場民眾驚呼中跑離，煙火結束後準備離開，看到救護人員趕著進來，發現是一對夫妻受傷，旁邊還炸了個洞，「馬上幫忙找水遞水，幫忙救護人員清除血跡，傷者，都在發抖....而且很痛！」、「第一當下，大家都很著急人生真的計畫趕不上變化，開心出遊慶元宵，受到傷的當事人遇到這種狀況。」

廟方指出，昨晚有3人受傷，其中1人傷勢較嚴重，希望能平安，送醫後有派員到醫院慰問並致贈紅包。經查，傷者中有2人是在落焰區、1人在寺廟倉庫處，為落焰區交接處。廟方說，之前已透過官網加強宣導，請民眾不要進入落焰區觀賞高空燄火，提醒聖母廟正後方「青砂街側-台江大道」為煙火發射區，為了避免危險， 全面封閉通行，請勿強行進入；依據法規施放巨型煙火需有半徑290公尺淨空為安全範圍，因此請勿於煙火砲彈區、煙火落焰區逗留或拍攝。