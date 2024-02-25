中和深夜驚傳火燒車 莽男瘋狂砸車縱火竟是因這件事

新北市中和區民德路今天凌晨發生縱火案。30歲吳姓男子與46歲蔡姓男子去年因傷害案目前正爭訟中，吳男疑因對蔡男心生不滿，今天凌晨竟前往蔡男住處持鐵鏟砸毀蔡男機車並縱火燒車。中和警方獲報趕抵持滅火器灌救並通報消防人員到場將火勢撲滅，隨後循線將縱火的吳男逮捕，詢後依公共危險及毀損罪嫌送辦。

據了解，涉嫌縱火的30歲吳姓男子去年懷疑蔡男賣掉他的機車，2人因而發生爭執，吳男竟憤而毆打蔡男，遭蔡男提告傷害，目前案件仍在法院審理中。吳男因而對蔡男懷恨在心，今天凌晨3時許持鐵鏟來到蔡男位於中和區民德路的住家外，見到蔡男停在人行道上的機車，竟將機車推倒在地還瘋狂砸車洩憤，且因用力過猛導致鐵鏟斷成三截。

吳男砸車洩憤後還是心有不甘，還持打火機點燃蔡男機車洩漏的汽油，火勢迅速竄燒將整輛機車吞噬，吳男犯案後才轉身揚長而去。中和警方接獲報案趕抵現場，警員立即持滅火器灌救，並通到消防人員到場將火勢撲滅。目擊民眾向警方表示縱火男子往中和區華安街16巷方向逃逸，警方立即前往緝捕，當場逮捕坐在路旁的吳男。