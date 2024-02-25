彰化3姊弟被撞飛路口 警方加強執法共取締16件超速違規
本月22日傍晚，彰化縣伸港鄉美港路與建國路口，發生讀國小的三姊弟過馬路時，被無照駕車的蕭姓老翁撞飛，兩姊姊仍在醫院與死神拔河，弟弟受輕傷，引起社會大眾關注。彰化縣警察局和美分局昨天起，在此路口加強執法，首日取締16件超速，警方也將到附近學校宣導交通安全。
據警方指出，伸港鄉美港路與建國路口過去車流不是很大，累計3年來的車禍案件數，依次9件、11件及8件，合計28件，共有7人受傷，無人死亡。違規樣態主要是超速及闖紅燈，在三姊弟被撞傷後，警方從昨天起，即在路口加強執法。
警方表示，此一路段限速70公里，昨天執法首日，警方以手持測速器取締，全天共取締16件超速，警方將持續執法，呼籲用路人遵守交通規則，切勿超速及闖紅燈，以免受罰。
由於此一路口甚大，不利於兒童、身障者及長者通行，警方呼籲民眾通過路口時，要小心注意來車，警方同時將到鄰近學校宣導，過馬路時，要注意安全。
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