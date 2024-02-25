遭撞彰化陳姓姊妹病情仍極度危險 持續與死神拔河

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟本月22日傍晚，遭無照駕駛休旅車的蕭姓老翁撞飛，其中2個姊姊分別受重傷，仍在彰化基督教醫院及彰化秀傳醫院搶救，與死神拔河，到今天早上為止，兩醫院均表示，兩個姊姊的昏迷指數都維持3，病情並無變化，都有極度危險，院方仍盡力搶救。

在彰化基督教醫院搶救的8歲妹妹，據院方表示，到今天清晨為止，病情沒有起色，跟昨天差不多。 彰基神經外科主任張尚文醫師表示，陳姓女童比較嚴重的是雙側氣胸，還有腦部的損傷，一開始到院的時候是極度不樂觀，甚至擔心可能在24小時內就會變小天使，但是沒有想到她還是很勇敢的堅持了下來，雖然用了三個升壓劑，血壓還是上上下下的不穩定，但還是慢慢的往比較穩定的方向。

彰基總院長陳穆寬除帶領醫療團隊為陳姓女童禱告外，還指示全力搶救之外，彰基會負擔所有的費用。張尚文，說目前的醫療計畫，她如果能夠度過這一段時期，再來會嘗試所有可能的治療方式，包括高壓氧的治療。