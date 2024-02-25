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元宵平安遶境不平安 北港木造民宅疑被沖天炮焚毀

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

元宵夜各地賞燈廟會熱鬧滾滾，雲林縣北港鎮朝天宮昨天也展開元宵上元平安遶境持續到今天凌晨時，仍鞭炮聲不斷，約凌晨1點，位於北港義民路巷弄內一間木造民宅突然起火，驚動許多觀看遶境的民眾急報消防隊趕往處理，在風勢助長下火勢猛烈，經灌救約半小時撲滅，所幸是空屋，起火原因今天將進行鑑識。

昨天元宵夜，北港朝天宮上元平安遶境，神轎隊穿梭市街所到之處，鞭炮震天價響熱鬧滾滾，今天凌晨約1時，隊伍經過北港路義民一帶，過不久義民路83巷內即傳出火警，因是木造屋加上風勢助長，火勢竄燒，路人馬上報案，巷內住戶驚醒擔心火勢漫延。

消防隊獲報很快趕到展開救火，因火場緊鄰其他木磚屋，情況危急，消防隊從鄰居灌水，以免火勢擴散，經約半小時灌救將火撲滅，這棟無一住的兩樓木造屋已全被燒毀，鄰居也部分天花板被波及，幸無人傷亡。

起火原因是沖天炮或是電線走火等其他原因，今天由消防隊火調小組鑑識。巷內住戶認為可能與放鞭炮有關，希望早日查明原因。

北港凌晨義民路巷弄內發生火警，一空屋被燒毀，火勢十分猛烈。記者蔡維斌／翻攝
北港凌晨義民路巷弄內發生火警，一空屋被燒毀，火勢十分猛烈。記者蔡維斌／翻攝
北港昨天凌晨傳火警，一間木造空屋被燒毀。記者蔡維斌／攝影
北港昨天凌晨傳火警，一間木造空屋被燒毀。記者蔡維斌／攝影
北港昨天凌晨傳火警，一間木造空屋被燒毀，現火地面仍留有沖天炮的炮灰管，鄰居住戶疑與元宵遶境放鞭炮有關。記者蔡維斌／攝影
北港昨天凌晨傳火警，一間木造空屋被燒毀，現火地面仍留有沖天炮的炮灰管，鄰居住戶疑與元宵遶境放鞭炮有關。記者蔡維斌／攝影
北港昨天凌晨傳火警，一間木造空屋被燒毀。記者蔡維斌／攝影
北港昨天凌晨傳火警，一間木造空屋被燒毀。記者蔡維斌／攝影

元宵 北港朝天宮 遶境

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