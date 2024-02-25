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星女直播遭「蛋襲」 警掀自導自演

聯合報／ 記者林保光古和純／高雄報導

新加坡籍女直播主kiaraakitty因為衝流量，在高雄上演「女版晚安小雞」。圖／擷取自kiaraakitty的IG
新加坡籍女直播主kiaraakitty因為衝流量，在高雄上演「女版晚安小雞」。圖／擷取自kiaraakitty的IG
新加坡鄭姓女直播主「kiaraakitty」二月來台，九日在高雄前鎮區直播時，無預警遭女怪客「蛋襲」，引起網路騷動與高雄市府關注；高雄警方查出，全案竟是鄭女自導自演，女怪客是與他同行的薛姓男子裝扮，猶如「女版晚安小雞」，警方約談鄭女到案後依社維法送辦，由法院審酌是否裁罰。

由於高雄市正值黃色小鴨觀光旺季，警方認為鄭女的演出傷害治安形象，要求向市民道歉，鄭女昨晚在彰化火車站等車時，透過直播公開道歉並啜泣說，「真的很抱歉，我只是搞娛樂而已，不知道會和小雞搞在一起」。

據了解，鄭女是由律師陪同赴前鎮警分局說明，她表示當天被丟雞蛋，是因節目效果與薛男編出的劇情，不知道會違反台灣法律，警方認為她違反社維法「散佈謠言，足以影響公共之安寧」規定，函送高雄地院簡易庭裁處。

鄭女（卅二歲）本月來台挑戰徒步環島，預計來台廿一天，本月九日她在三多三路四十五號前直播時，突遭一名婦人丟擲雞蛋，她表現驚恐，蹲在人行道直呼，「不知道那個人為什麼要對她丟雞蛋」，影像透過網路社群發酵，引發熱議。

前鎮分局調閱相關監視系統，查出怪客在三多三路離開後搭高雄捷運到左營，後來投宿左營區立人路某飯店，警方查訪發現怪客竟是由新加坡籍的薛男（卅三歲）男扮女裝。

晚安小雞 直播主 雞蛋

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