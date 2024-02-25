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警棍壓制竊嫌猝死 恆春警收押

聯合報／ 記者潘欣中廖炳棋／連線報導

恆春警分局建民派出所詹姓員警以警棍壓制蔡姓竊嫌後帶回派出所，蔡因胰臟破裂倒地，警方CPR緊急送醫仍不治；員警執勤時認是一般案件未開啟密錄器，但也無從為有無執法過當辯解。圖／警方提供
恆春警分局建民派出所詹姓員警以警棍壓制蔡姓竊嫌後帶回派出所，蔡因胰臟破裂倒地，警方CPR緊急送醫仍不治；員警執勤時認是一般案件未開啟密錄器，但也無從為有無執法過當辯解。圖／警方提供
屏東縣恆春警分局建民派出所詹姓警員，二月十六日查緝機車竊盜案時，因蔡姓竊嫌出言辱罵不配合被詹男制伏，帶回派出所後倒地不起，送醫不治；法醫解剖發現，蔡男胰臟破裂，經查詹男疑用警棍捅擊蔡男腹部，執法時未開密錄器，屏東地檢署認為詹男使用警械過當，前天依傷害致死罪聲押獲准。

縣警局長戴台捷對此深表痛心，將報請詹男（廿三歲）停職，所長記過一次並調整非主管職務、分局長連帶行政處分，另從重追究相關人員考核監督不周責任。警政署指出，屏東警方偵辦案件出現嚴重缺失，已嚴厲要求縣警察局檢討，將對違法失職員警及考核監督不周人員從嚴究責。

據調查，建民派出所十六日受理機車竊案後，詹男調閱附近監視器，鎖定蔡男（五十歲）通知到派出所作筆錄，但蔡男否認行竊，作完筆錄離去。

詹男當日下午勤務結束後，為取得更多證據，前往蔡男住處查看，發現蔡男走出家門，尾隨至恆春鎮光復路案發地，發現蔡男就坐在失竊機車上，詹男隨即請求支援，通知偵查隊協助採證。

警方近六點趨前盤查時，蔡男否認行竊並出言辱罵，詹男以警棍壓制其腹部，六點五十分將蔡男帶回派出所，當時蔡男無法自行行走，被上銬坐著等候警詢，沒想到突然倒地，員警緊急施以心肺復甦術及送醫，晚上九點廿九分不治。

據了解，蔡男是高雄人，因疾病纏身久未與家人聯絡，在派出所猝死後，家屬對死因沒太多意見。縣警局報請屏東地檢署指揮偵辦，解剖發現蔡男胰臟破裂，質疑執法過當。

據調查，詹男姓等三名警員認為是一般案件，因此都未開啟密錄器，三人密錄器送鑑定後，確認沒有開啟，也沒有刪除及格式化，只有派出所內蔡男猝死及急救的監視器影像。

檢方訊問三名涉案警員，其中兩人未出手，訊後請回，詹男則否認執法過當，由於傷害致死可處無期徒刑或七年以上徒刑，檢方向法院聲押獲准。

密錄器 屏東縣 監視器

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