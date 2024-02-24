新莊轎車疑暴衝撞死60歲女外送員 9機車遭波及
新北市1輛轎車今天下午在新莊區中港路停等時，疑似暴衝碰撞60歲女外送員，並衝撞9輛機車。警方表示，女外送員送醫急救後仍不治。實際肇事原因將進一步調查釐清。
市府消防局表示，下午1時15分據報，新莊區中港路與公園路交叉路口，發生車禍。消防救護人員到現場，發現為1輛黑色轎車側翻，有1名婦人被撞倒。
消防局簡訊說，警消到達時婦人呈現無呼吸、無心跳（外科OHCA）狀態，左額也有撕裂傷，左小腿變形。消防人員救援後，送往衛生福利部台北醫院急救。
新莊警分局表示，經調查，許姓男子稱，今天駕駛轎車載著蔡姓男子，行經中港路車禍現場停等時，車輛疑不明原因暴衝。碰撞前方正於中港路路邊領取餐點的60歲女外送員，並波及停於路邊9輛機車。
警方說，傷者送醫急救，部立台北醫院於下午2時14分宣告不治。轎車駕駛酒精值為0；死者女外送員待醫院抽血釐清。全案事故新莊警分局交通分隊現場調查、採證及測繪紀錄。真正肇事原因待查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言