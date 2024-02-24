恆春警疑執法過當傷害致死遭收押 警嘆：未開密錄器有理也說不清

屏東恆春警分局建民派出所詹姓警員日前逮捕蔡姓竊盜慣犯時，因蔡出言辱罵抵抗，詹以警棍壓制後造成胰臟破裂送醫不治，且全程未開啟密錄器，屏東地檢署訊後認為詹執法過當，以涉傷害致死罪向法院聲押昨天凌晨獲准；員警雖解釋因認是一般案件故未開啟密錄器，但也因輕忽這個動作，無從為是否執法過當做辯解；縣警局說，員警執法時開密錄器是保護自己也是保全證據，絕不能疏忽。

縣警局調查，建民派出所2月16日受理機車竊案後，詹姓員警調閱附近監視器，鎖定蔡並通知至派出所製作筆錄，蔡否認犯行，詹當天下午常訓勤務結束後，為取得更多證據，前往蔡住處發現蔡走出，尾隨至恆春鎮光復路案發地，發現蔡就坐失竊機車上，詹隨即請求支援，並通知偵查隊到場協助採證。

員警在下午5時48分盤查時，蔡否認行竊且出言辱罵並抵抗，詹以警棍壓制腹部後，6時50分帶回派出所釐清案情，當時蔡已無法自行行走，坐等候訊時發現蔡對呼叫無反應，送醫後於晚上9時29分宣告不治；縣警局調閱相關監視器，發現到場執勤的3名警員都認為一般案件故未開啟密錄器，3人的密錄器送鑑定，確認沒有開啟，也未有刪除及規格化。