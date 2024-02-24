桃園男疑因撿東西開車失控衝貨車撞民宅 釀1死2傷

今上午11時42分許，22歲王姓駕駛轎車行經桃園平鎮中豐路龍潭往中壢方向行駛，疑因撿副駕物品，導致追撞前方47歲鄭姓小貨車駕駛，造成失控衝撞路旁民宅，鄭男當場失去呼吸心跳，消防人員到場後立即緊急處置送醫急救，仍回天乏術，而肇事王男未受傷酒測值也為0。

事故波及到停放在路旁7輛汽機車，並造成路邊停車31歲曾姓男性駕駛及27歲李姓女乘客輕微受傷，詳細肇事原因警方釐清中。

王男今於中豐路一段行駛於內線車道時，疑因要撿拾副駕座位物品，突然跨越道路分隔線，從後方追撞行駛於外線車道的鄭男，導致鄭男車輛突然失去控制衝向一旁民宅，瞬間撞擊力相當大，路邊停放的轎車嚴重晃動後車頭幾乎全毀，車禍波及路旁3輛汽車及4輛機車，停車於路邊曾男頭部及腰部疼痛及李女頭暈、嘔吐送醫救治。