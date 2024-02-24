桃園男疑為撿東西釀追撞 小貨車駕駛不治、2輕傷
桃園市平鎮區今天發生追撞車禍，22歲王姓男子疑似為了撿拾副駕駛座的物品，分心追撞前方小貨車，小貨車駕駛送醫搶救後不治，車禍也波及到路邊臨停的汽機車，造成2人輕傷。
桃園市政府警察局平鎮分局向媒體表示，今天中午11時42分許，22歲王姓男子駕駛自小客車行經中豐路龍潭往中壢方向時，在中豐路一段65號由後追撞前方47歲鄭姓男子駕駛的自小貨車。
警方表示，鄭男傷勢嚴重、當場失去呼吸心跳，經送醫搶救一度恢復心跳，但仍宣告不治；王男則未受傷。初步調查，王男自稱是爲了撿拾副駕駛座的物品時，不慎追撞鄭男車輛。
警方表示，本起事故波及到停放在路旁的3部汽車及4部機車，並造成其中1部汽車的男性駕駛及女性乘客輕微受傷；確切肇事原因等仍待調查釐清。
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