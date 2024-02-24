快訊

連關6間門市！亞尼克驚爆「集體倒店潮」 3月17日陸續結束營業

高雄上演「女版晚安小雞」 星籍女直播主遭怪客丟雞蛋竟是自導自演

撿手機誤踩油門！賓士車暴衝撞9機車 7旬婦頭破、下肢變形慘死

桃園男疑為撿東西釀追撞 小貨車駕駛不治、2輕傷

中央社／ 桃園24日電

桃園市平鎮區今天發生追撞車禍，22歲王姓男子疑似為了撿拾副駕駛座的物品，分心追撞前方小貨車，小貨車駕駛送醫搶救後不治，車禍也波及到路邊臨停的汽機車，造成2人輕傷。

桃園市政府警察局平鎮分局向媒體表示，今天中午11時42分許，22歲王姓男子駕駛自小客車行經中豐路龍潭往中壢方向時，在中豐路一段65號由後追撞前方47歲鄭姓男子駕駛的自小貨車。

警方表示，鄭男傷勢嚴重、當場失去呼吸心跳，經送醫搶救一度恢復心跳，但仍宣告不治；王男則未受傷。初步調查，王男自稱是爲了撿拾副駕駛座的物品時，不慎追撞鄭男車輛。

警方表示，本起事故波及到停放在路旁的3部汽車及4部機車，並造成其中1部汽車的男性駕駛及女性乘客輕微受傷；確切肇事原因等仍待調查釐清。

桃園 車禍

延伸閱讀

影／疑撿副駕座位物品 桃園男失控撞貨車 駕駛送醫搶救中

周末去哪裡？桃園巴陵漫天粉嫩櫻花 市府籲搭公車前往

彰化2姊妹昏迷指數僅3…在校「手牽手畫作」引鼻酸 爺盼坐牢父能探視

「設計是力量」 22國家181件設計師海報在桃園開展免費看

相關新聞

恆春警疑執法過當傷害致死遭收押 警嘆：未開密錄器有理也說不清

屏東恆春警分局建民派出所詹姓警員日前逮捕蔡姓竊盜慣犯時，因蔡出言辱罵抵抗，詹以警棍壓制後造成胰臟破裂送醫不治，且全程未開...

星籍女主播遭怪客丟雞蛋 衝流量？高雄上演「女版晚安小雞」

新加坡女直播主「kiaraakitty」2月來台，2月9日行程到高雄，直播她在前鎮區遭「女怪客」丟雞蛋，在網路引起騷動。...

撿手機誤踩油門 賓士車衝倒9機車 70歲婦人卡車底慘死

許姓男子今天下午開賓士車載同蔡姓友人，於新北市新莊區中港路與公園路口路邊臨停，疑因撿手機誤踩油門暴衝，失控撞路旁9輛機車後側翻...

桃園男疑因撿東西開車失控衝貨車撞民宅 釀1死2傷

今上午11時42分許，22歲王姓駕駛轎車行經桃園平鎮中豐路龍潭往中壢方向行駛，疑因撿副駕物品，導致追撞前方47歲鄭姓小貨...

台糖高雄出租農場內草地突竄大火 驚見一男性焦屍

高雄市消防局今天12時35分許獲報，位在橋頭區台灣糖業協業出租的開心農場內，一處約10平方公尺雜草空地，冒出大火濃煙，消防員雖迅...

影／黃燈變紅燈...曳引車煞不住 新莊騎士險遭輾過

陳姓曳引車司機，昨天中午開車行經新北巿新莊區中正路與雙鳳路口，疑未注意號誌燈由黃轉紅，陳男急煞不停直接衝撞前方劉男所騎乘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。