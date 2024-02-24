影／黃燈變紅燈...曳引車煞不住 新莊騎士險遭輾過
陳姓曳引車司機，昨天中午開車行經新北巿新莊區中正路與雙鳳路口，疑未注意號誌燈由黃轉紅，陳男急煞不停直接衝撞前方劉男所騎乘機車，導致劉男人車往前滑摔倒地，所幸曳引車煞停騎士才沒被輾過。救護人員到場檢傷，陳男肢體擦挫傷不願就醫。事故雙方沒有酒駕，肇因待查。
據了解，陳姓男子（36歲）昨天中午12時14分左右，開著一輛曳引車沿著新北市新莊區中正路往桃園方向直行，途中行經中正路與雙鳳路口，疑未注意號誌由黃燈轉紅燈，陳男煞車不及追撞前方劉男（24歲）所騎乘機車。
撞擊瞬間，陳男人車滑摔倒地，導致右膝輕微挫傷、意識清楚。新北市消防局獲報人車到場，陳男不願送醫，事故雙方沒有酒駕，所幸曳引車隨後煞停，騎士才沒被輾過。救護人員到場檢傷，陳男肢體擦挫傷不願就醫。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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