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零容忍！竹市警鎖定西濱熱點 追危險飆車仔
近期西濱快速道路屢傳飆車滋事，不僅危險也擾民，新竹市警方今天指出，透過相關專案勤務加強查緝，並掌握危險駕車份子的車牌名冊，利用CCTV監視器系統所建置行車軌跡功能及贓車辨識發報系統，若發現飆車族進入新竹市即可立刻追查，同時與新竹縣警察局攜手區域聯防，層層阻絕不法飆車分子。
新竹市警察局指出，飆車不僅嚴重危害其他用路人駕車安全，也影響沿線住戶居住安寧，為遏止飆車歪風及流竄，市警局透過全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，並結合環警監聯合稽查時段，鎖定轄內西濱沿線的個危險駕車聚集熱點，加強查緝飆車。
除了延長防制時段一路到凌晨6時，並編排多處攔檢點以落實攔截圍捕與區域聯防機制，市警局也強調，已經掌握危險駕車份子的車牌名冊，利用CCTV監視器系統所建置行車軌跡功能及贓車辨識發報系統，可即時追查「飆仔」動向，杜絕不法情事。
竹市警方指出，依照道路交通管理處罰條例第43條，危險駕車除處罰6千元以上、3萬6千元以下罰鍰外，須吊扣牌照六個月，如涉及致生往來公眾危險行為，更觸犯刑法第185條公共危險罪；若車輛排氣管疑似噪音超標，將由新竹市環境保護局召回檢驗。
新竹市警察局長邱紹洲說，西濱公路近年已成工商及民生往來車輛的重要幹道，交通流量甚大，警方對於相關不法飆車的危害情事跟防制酒後駕車一樣「零容忍」，民眾如有發現疑似飆車的群聚，可直接撥打110報案專線，警方將立即派員查處。
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