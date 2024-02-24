影／疑撿副駕座位物品 桃園男失控撞貨車 駕駛送醫搶救中

今上午11時42分許，22歲王姓駕駛轎車行經桃園平鎮中豐路龍潭往中壢方向行駛，因不明原因於中豐路一段65號前由後追撞前方47歲鄭姓小貨車駕駛，導致鄭男受傷，目前送醫搶救中，王男未受傷酒測值也為0。事故波及到停放在路旁7部汽機車，並造成路邊停車31歲曾姓男性駕駛及27歲李姓女乘客輕微受傷，詳細肇事原因警方釐清中。

王男今行駛於中豐路一段時，行駛於內線車道時，突然跨越道路分隔線，從後方追撞行駛於外線車道的鄭男，導致鄭男車輛突然失去控制衝向一旁民宅，瞬間撞擊力相當大，路邊停放的轎車嚴重晃動後車頭幾乎全毀，波及路旁3輛汽車及4輛機車，路邊停車曾男及李女輕微受傷，自行就醫。