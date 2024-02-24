身體不適硬撐...貨車自撞八里龍米路電線桿 駕駛一度困車內

江姓男子今天凌晨開貨車行經新北市八里區龍米路，疑因身體不適失控自撞路邊電線桿。新北市消防局獲報出動人車趕抵，江男已自行脫困，救護人員協助檢傷送醫急救，所幸沒有生命危險，事故原因待查。

據了解，江姓男子（44歲）今天凌晨近3時許，開著一輛貨車行經新北市八里區龍米路一段突然身體不適，下一秒恍神失控自撞路邊電線桿，導致貨車門變形，江男一度夾困車內動彈不得，後自行緩慢移動身體才得以脫困，報警求援。

新北消防局獲報出動大批人車趕抵，江男負傷在貨車旁，救護人員協助檢傷，江男左眉上方撕裂傷、左後腳疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。