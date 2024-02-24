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身體不適硬撐...貨車自撞八里龍米路電線桿 駕駛一度困車內

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

江姓男子今天凌晨開貨車行經新北市八里區龍米路，疑因身體不適失控自撞路邊電線桿。新北市消防局獲報出動人車趕抵，江男已自行脫困，救護人員協助檢傷送醫急救，所幸沒有生命危險，事故原因待查。

據了解，江姓男子（44歲）今天凌晨近3時許，開著一輛貨車行經新北市八里區龍米路一段突然身體不適，下一秒恍神失控自撞路邊電線桿，導致貨車門變形，江男一度夾困車內動彈不得，後自行緩慢移動身體才得以脫困，報警求援。

新北消防局獲報出動大批人車趕抵，江男負傷在貨車旁，救護人員協助檢傷，江男左眉上方撕裂傷、左後腳疼痛，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險，肇事駕駛沒有酒駕，肇事原因待查。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，駕駛感覺精神不濟或身體不適，應先將車輛停放於路邊稍作休息；或撥打電話請親友前來接應處理。若不適狀況未有改善，請立即撥打119，由救護人員協助就醫，切勿勉強自身不適情況繼續駕駛，造成憾事發生。

江姓男子今天凌晨開貨車，行經新北市八里區龍米路一段自撞電線桿，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
江姓男子今天凌晨開貨車，行經新北市八里區龍米路一段自撞電線桿，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
江姓男子今天凌晨開貨車，行經新北市八里區龍米路一段自撞電線桿，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
江姓男子今天凌晨開貨車，行經新北市八里區龍米路一段自撞電線桿，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
江姓男子今天凌晨開貨車，行經新北市八里區龍米路一段自撞電線桿，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
江姓男子今天凌晨開貨車，行經新北市八里區龍米路一段自撞電線桿，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

失控 自撞

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