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未滿18歲哪種最易騙？北警：假網路拍賣（購物）

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市少年隊指出，根據警政署統計，去年全般刑案發生數為27萬6491件，其中詐欺案件發生數為3萬7984件，較前年增加8475件，數據指出，報案人未滿18歲的詐欺案件，以「假網路拍賣（購物）」最多，18到29歲各年齡層，則是「解除分期付款詐欺（ATM）」最高，30歲以上各年齡層，以「投資詐欺」為第一，數據顯示各年齡層都曾受詐騙集團荼毒。

為增強民眾防詐知能，學習辨別多元詐騙手法，北市少年輔導委員會中山少輔組，昨天結合康樂里里辦公室元宵節慶活動，在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位，攤位現場展示反詐海報及詐騙模擬情境題與巨型骰子的闖關遊戲，吸引民眾前來闖關，藉由宣導常見詐騙類型及反詐知能與求助管道，提升社區居民對於近期詐欺常見情境的警覺性，增進自我保護觀念，達到預防犯罪成效，約200位民眾參與，反應熱烈。

少年輔導委員會執行秘書、少年警察隊隊長吳坤安提醒民眾，不要相信來路不明的電話、訊息，遇到可疑資訊，可撥打反詐騙專線「165」進行查證與諮詢，其他更多活動訊息歡迎上臉書Taipei少年警察隊或台北少年花露米粉絲專頁查詢。

中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝
中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝
中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝
中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝
中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝
中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝
中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝
中山少輔組在林森公園設置「好夢皆圓，詐騙全消」宣導攤位。記者廖炳棋/翻攝

北市 詐欺 詐騙集團

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