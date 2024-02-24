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誤信網路女作家投資廣告遭詐152萬 南警將計就計逮車手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南50多歲黃姓女子日前在臉書看到一則知名女作家的股票投資廣告，詐騙集團以穩賺不賠的方式蠱惑她陸續交付152萬元後，昨日又要她再投資200萬元，以利日後出金，台南市警一分局後甲派出所獲報將計就計，逮捕36歲李姓車手，並依涉詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

後甲派出所昨接獲黃女報案指稱，先前在臉書上看到該股票投資廣告，並加入投資LINE群組後，詐騙集團姜姓專員誆稱投資穩賺不賠，一再蠱惑她投資並陸續面交5次，損失共計152萬元。但詐騙集團仍不放手，昨要求再投資200萬元，以利日後出金，她查證後才驚覺遭詐騙上當，到派出所報案。

派出所所長林海平獲悉案情後受理報案並成立專案小組調查。隨後，所長得知詐騙集團與黃女聯絡，已約定面交地點交付款項，立即派遣多名警力前往中華東路二段面交現場周邊埋伏守望，晚間6時10許，當她與詐團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場查獲車手李姓男子，並查扣投資現金存款收據2份、私章1個、工作證1張、手機1支等證物，將他帶所調查，詢問後依詐欺、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。

昨晚間6時10許，當她與詐團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場查獲車手李姓男子。圖／讀者提供
昨晚間6時10許，當她與詐團成員面交完成後，員警立即一擁而上，當場查獲車手李姓男子。圖／讀者提供
詐騙集團成員誆稱投資穩賺不賠，蠱惑黃女投資並陸續面交5次，損失共計152萬元。但詐騙集團仍不放手，昨要求再投資200萬元，經查證後驚覺上當報警。圖／讀者提供
詐騙集團成員誆稱投資穩賺不賠，蠱惑黃女投資並陸續面交5次，損失共計152萬元。但詐騙集團仍不放手，昨要求再投資200萬元，經查證後驚覺上當報警。圖／讀者提供

台南 詐騙集團 車手

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