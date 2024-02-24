誤信網路女作家投資廣告遭詐152萬 南警將計就計逮車手

台南50多歲黃姓女子日前在臉書看到一則知名女作家的股票投資廣告，詐騙集團以穩賺不賠的方式蠱惑她陸續交付152萬元後，昨日又要她再投資200萬元，以利日後出金，台南市警一分局後甲派出所獲報將計就計，逮捕36歲李姓車手，並依涉詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦。

後甲派出所昨接獲黃女報案指稱，先前在臉書上看到該股票投資廣告，並加入投資LINE群組後，詐騙集團姜姓專員誆稱投資穩賺不賠，一再蠱惑她投資並陸續面交5次，損失共計152萬元。但詐騙集團仍不放手，昨要求再投資200萬元，以利日後出金，她查證後才驚覺遭詐騙上當，到派出所報案。