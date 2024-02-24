北市工地地基塌陷 附近住戶憂住宅安全「今晚難安穩睡」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市松山區慶城街、興安街口一處工地今晚發生地基下陷，工地旁停放的汽車因此傾斜，所幸無人員傷亡，市府相關單位持續釐清塌陷原因，有附近住戶說，擔心影響自家建築安全，今晚難睡得安穩。

塌陷處附近住戶說，知道平時白天工地內都在施工，晚間一聽說有塌陷狀況，就立刻從家中外出查看，雖有一段距離，仍擔心塌陷事件影響自己住宅建築安全。

台北市消防局表示，2月23日晚上9時1分獲報，松山區慶城街、興安街交叉口一處新建工地地基塌陷，塌陷範圍長約4公尺、寬約30公尺、深約1.5公尺，現場無人受傷，但有4輛停放路邊的汽車因此傾斜，已劃線警戒，晚上9時54分現場指揮官正式架設前進指揮所完畢。

轄區松山警分局表示，獲報後即派員前往查看，現場是璞真建設的住宅「慶城福華」興建工程工地慶城街側地基塌陷，造成部分車輛受損，已通知工地方、相關單位及車主到場，另也先請拖吊車到場協助將車輛拖離，目前慶城街南北兩側封鎖、限制人車進入。

據悉，該處工地自2022年9月動工，將建住宅大樓，預定今年6月完工，未料今晚出現地基下陷情況。

台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影
台北市松山區慶城街、興安街一處工地晚間發生地基塌陷事件。記者李隆揆／攝影

北市 建築 車主

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