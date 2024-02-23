台南磚造平房火警 屋主關門與母親就地避難仍傳憾事

台南中西區開山路巷弄內磚造平房晚間傳出火警，據調查，年約60歲鄭姓屋主打電話向消防局報案，當時屋內已有火煙，他與90多歲母親無法逃出，指導他關門後就地避難求生，晚間約7時大批消防人車趕抵火場滅火，很快撲滅火勢，但消防員尋獲鄭及母親2人已被燒成焦屍。

消防局指出，晚間6時54分受理報案，共計出動22車、46人，7時中正車組抵達現場，7時03分出水搶救，7時17分火勢控制，7時38分火勢撲滅。

然而，該棟平房火勢一發不可收拾，消防人車抵達現場時已全面燃燒，除起火戶燃燒面積約30平方公尺外，波及鄰戶燃燒面積約30平方公尺，燃燒總面積約60平方公尺。消防局指出，起火原因，仍待火場鑑定。

消防局指出，發生初期中心接獲報案人為受困鄭男，當時已有火煙在屋內後方，鄭男及母親兩人受困，經指導報案鄭男施以關門就地避難求生。火勢很快被撲滅，但屋內堆積雜物，搜救人員尋獲兩人已被燒成焦屍。

據了解，鄭男平日從事板模工作，家屬已到場指認，警方指出，兩名死者已成焦屍，身分尚待確認，將通報檢方相驗，進一步確認。火調科、警方鑑識小組也抵火場進一步調查起火原因。