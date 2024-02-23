影／高雄轎車違停擋門口！車門遭人踹到凹陷 車主開車傻眼了

高雄尤姓男子將轎車違停在他人屋前，擋住出入口，開車時發現靠屋子的左側2片車門被踹得凹陷，懷疑住戶吳姓男子踹損他的車門，報警處理，但吳否認踹車門，全案由警方調查中。

據了解，昨天上午尤姓車主（40歲）報警，說他的車子停在小港區民益路133巷內，遭人踹凹車門。警方到場，查問住戶吳姓男子（34歲），但吳否認踹車門，並怒氣沖沖大叫，要求尤馬上移走轎車。

尤姓車主懷疑吳姓住戶踹他車門，導致2片車門嚴重凹陷，要警方比對車門上留下的鞋印，查看是不是吳的所為。警方找鑑識人員蒐證，但暫未比對吳的鞋子。

尤姓車主稱，他在車上留有聯絡電話，但沒並沒接到有人聯絡他移車，因車子損毀，令他氣結，懷疑吳姓住戶踹車。吳反指他沒證據別亂說。雙方各執一詞，無法達成和解，尤姓車主堅持提告，全案由警方調查，至於尤姓車主在畫有紅線禁止臨時停車處停車，警方也暫未對他開罰單。