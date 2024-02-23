影／台南中西區磚造平房火警 疑似屋主及母親已無生命跡象

台南市中西區開山路段巷弄內磚造平房晚間6時54分傳出火警，據報有火煙竄出，後方疑似有對年約60歲及90多歲母子2人受困其中，消防局據報後出動大批人車前往灌救，抵達時民宅已全面燃燒，雖然火勢很快被控制，但因屋內堆積雜物很多，消防人員入內搜救，最後在屋內尋獲2名受困者已無生命跡象。

據調查，該棟民宅是年約60歲鄭姓男子，與90多歲母親同住，案發時，是鄭男打電話向外求助。火勢撲滅後，消防人員在屋內尋獲兩人均已無生命跡象。隨後，孫子據報後趕抵現場，但死者身分仍待相驗，進一步釐清。消防局指出，起火原因仍待調查。

消防局據報，該棟民宅疑似有2人受困，但因內部堆置雜物很多，火勢一發不可收拾，消防局派遣中正等分隊21車、34人到場滅火，晚間7時03分立刻出水搶救，7時17分火勢控制。

然而，現場傳報案人在屋內，現場堆積雜物，難以進入，唯搜救人員入內搶救，進一步釐清屋內是受困人員狀況。隨後，搜救人員在屋內尋獲兩名受困人員，但已無生命跡象。