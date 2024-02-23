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影／台南喜樹鴿舍上百鴿子遭火吻 消防大批人車出水搶救
台南市消防局下午4時40分據報，南區喜樹路段一民宅傳出火警，消防人車抵達後，發現現場為2樓鋼筋混凝土建物，頂樓增設鴿舍，頂樓鴿舍傳出火煙，火勢猛烈，雖無人員受困，但鴿舍內上百隻鴿子遭火吻，經出水搶救，直至5時06分撲滅，消防局指出，起火原因及損失仍待釐清。
消防局指出，下午4時40分據報，派遣灣裡等分隊15車、25人趕抵現場搶救外，並通知110、自來水、台電、瓦斯等相關單位到場協助。4時46分灣裡車組到達後，見頂樓鴿舍火勢猛烈，火煙直竄天際，從遠處都可看到。消防人車立出水搶救，直至5時06分撲滅，唯其夾層多，後續殘火處理。
消防局表示，起火原因仍待進一步釐清。據調查，鴿舍內上百隻鴿子因這場火警喪身火窟，令飼主心痛不已。
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