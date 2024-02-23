影／板橋集合住宅火警 2名男女傷者到院急救已恢復生命跡象

新北市板橋區篤行路二段一棟7層樓集合住宅，今天下午3樓發生火警，冒出大量火煙，消防人員從火場裡救出一男一女共兩名無呼吸心跳傷者，所幸到院急救後二人均已恢復生命跡象。

新北市消防局今天下午2時51分獲報，板橋篤行路二段一間7層樓集合式住毛建築物3樓冒出大量火煙，出動消防人員50名，各式車輛27輛前往搶救，下午3時破門進入火場內，火勢在3時7分熄滅。

消防人員在火場內兩個不同房間內，發現年約40多歲男子及女子各一名，疑因吸入過多濃煙，二人當場已無呼吸及心跳，緊急送往板橋亞東醫院及市立土城醫院，經醫護人員急救後，二人均已恢復生命跡象，目前仍住院觀察中。

據了解，兩名傷者為出租房客，火警現場為燃燒客廳雜物，燃燒面積約20平方公尺，起火原因有待進一步調查釐清。