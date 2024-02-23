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影／偷車賊撞傷騎士徒步逃亡 警匪追逐水田中逮到他
35歲邱姓男子昨午在大園區合圳北路偷1輛中型貨車，駛離途中於巷口與機車發生車禍，造成騎士骨折，邱男擔心事跡敗露，隨即棄車徒步逃離現場，桃市大園警分局埔心所據報，趕抵詢問肇事者特徵，在附近擴大搜索近1小時，果然在一處水田旁找到肇事邱男，經警匪一番追逐，邱在泥濘的田中當場遭壓制逮捕，警詢後依竊盜、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌送辦。
大園分局表示，埔心派出所於昨天下午4點接獲民眾報案，位於合圳北路三段537巷口發生小貨車與機車碰撞事故，員警獲報立即到場處理，但現場僅有受傷的騎士，卻不見肇事小貨車駕駛，經查詢小貨車車牌，赫然發現這輛車才於1小時前遭通報失竊。
目擊民眾表示，肇事小貨車駕駛於事發後，不知何故突然棄車逃離現場，員警研判肇事駕駛應該來不及走遠，於是根據民眾描述的衣著特徵，在附近來回擴大搜尋，果然在一處產業道路旁發現肇事駕駛。
警方說，邱男為躲避警方跑進一旁水稻田中，員警見狀在後方奮力追趕，並喝令男子停止行動，雙方在泥水中追逐約100公尺，男子仍不敵員警的腳力，被壓制逮捕狼狽落網，警詢後依竊盜、肇事逃逸、過失傷害等罪嫌，將邱男移送桃園地檢署偵辦。
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