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桃園男站斑馬線車流中 不顧危險攔大小車「還向軍車敬禮」

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

一名男子今上午於桃園大溪介壽路上僑愛國小周邊的行穿線上，任意攔公車、轎車及軍車等，危險行徑讓路人看傻，警方獲報到場，該男子已離去。警方表示，該行為可依道路交通管理處罰條例第78條1項第4款處500元罰鍰，後續將追查男子身分加以告誡。

今上午9時許，該男子於大溪介壽路上的行穿線頻頻攔車，還一度對軍車敬禮，危險行徑全都被移旁民眾用手機拍下，不過警方到場後，該男子已離去。

據了解，該男子 疑似精神情緒不太穩定時常出沒在那附近。大溪警表示，該行為可依道路交通管理處罰條例第78條1項第4款處500元罰鍰。若有造成其他人員受傷，則將視情節依刑法185條第一項妨害往來公眾安全罪偵辦。

警方後續將對該名男子告誡，也呼籲民眾於道路上勿有任何妨礙交通行為，避免觸法受罰及以維自身安全。

桃園大溪介壽路上僑愛國小周邊的行穿線，今上午有名男子於道路中間任意攔公車、轎車及軍車等，危險行徑讓路人看傻。圖／翻攝自臉書記憶八德
桃園大溪介壽路上僑愛國小周邊的行穿線，今上午有名男子於道路中間任意攔公車、轎車及軍車等，危險行徑讓路人看傻。圖／翻攝自臉書記憶八德
桃園大溪介壽路上僑愛國小周邊的行穿線，今上午有名男子於道路中間任意攔公車、轎車及軍車等，危險行徑讓路人看傻。圖／翻攝自臉書記憶八德
桃園大溪介壽路上僑愛國小周邊的行穿線，今上午有名男子於道路中間任意攔公車、轎車及軍車等，危險行徑讓路人看傻。圖／翻攝自臉書記憶八德
桃園大溪介壽路上僑愛國小周邊的行穿線，今上午有名男子於道路中間任意攔公車、轎車及軍車等，危險行徑讓路人看傻。圖／翻攝自臉書記憶八德
桃園大溪介壽路上僑愛國小周邊的行穿線，今上午有名男子於道路中間任意攔公車、轎車及軍車等，危險行徑讓路人看傻。圖／翻攝自臉書記憶八德

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