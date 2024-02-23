「小女孩你在哪裡？」台東警方及網路社團都在找她
台東1名年約3歲的小女孩疑似失蹤，有人將其PO在臉書社團上，未料網友瘋傳開來引起警方注意，並成立專案小組全力尋找中。不過，對於女童家庭狀況，當地居居反應卻相當低調。
台東警方局指出，21日已受理李姓女童失蹤報案協尋，並成立專案小組調閱周邊監視器與擴大搜尋範圍，協同村長與協勤民力多次協尋女童行蹤，目前仍全力尋找中。
網路社團有人將小女童失蹤PO上，引起網友關注留言討論，並不斷分享瘋傳。有網友說「可能是家庭糾紛」、「怎麼可能家人不著急，另有隱情」、「小女孩你在哪裡？全台東都在找妳喔！」
據了解，李姓女童父母親離異，目前由父親帶，21日凌晨小女童疑似失蹤，當天早上就有人以代PO名義貼在網路社團上。但當地居民卻對此事反應相當低調。
台東警分局呼籲民眾若有發現女童或有相關線索，請撥打初鹿派出所電話089-571126或分局勤指中心專線089-322306，幫助小朋友平安回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言