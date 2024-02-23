「小女孩你在哪裡？」台東警方及網路社團都在找她

台東1名年約3歲的小女孩疑似失蹤，有人將其PO在臉書社團上，未料網友瘋傳開來引起警方注意，並成立專案小組全力尋找中。不過，對於女童家庭狀況，當地居居反應卻相當低調。

台東警方局指出，21日已受理李姓女童失蹤報案協尋，並成立專案小組調閱周邊監視器與擴大搜尋範圍，協同村長與協勤民力多次協尋女童行蹤，目前仍全力尋找中。

網路社團有人將小女童失蹤PO上，引起網友關注留言討論，並不斷分享瘋傳。有網友說「可能是家庭糾紛」、「怎麼可能家人不著急，另有隱情」、「小女孩你在哪裡？全台東都在找妳喔！」

據了解，李姓女童父母親離異，目前由父親帶，21日凌晨小女童疑似失蹤，當天早上就有人以代PO名義貼在網路社團上。但當地居民卻對此事反應相當低調。