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影／新莊5男群酒醉嬉鬧鴻金寶廣場年景裝飾 警社維法處理

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區5名男子日前酒醉，疑似破壞鴻金寶廣場年節裝置造景，由於嬉鬧音量過大路人發現報警協處。正好轄區警在附近執行守望勤務，立即前往查看，當場制止帶回查辦。廣場負責人暫不提告，警依社維法送辦。

據了解，吳男（27歲）、楊男（18歲）、柯男（18歲）、鄭男（18歲）、顏男（18歲）等5人，這個月18日凌晨酒醉步出新莊區民安路188巷鴻金寶廣場，未料5人一時好玩，竟開始徒手扯弄廣場年節裝置造景，由於嬉鬧聲響過大，路人看見報警協處。

正好新莊警方派人在附近守望，立即前往查看，果見5人在場喧嘩、撥扯裝置造景當場喝止，經詢問5人表示沒有破壞，僅徒手撥玩而已，經詢問廣場負責人表示暫不提告，警帶回5人依社會秩序維護法第68條1項2款送辦。

新莊分局呼籲，民眾在外活動，言行舉止應謹慎，切勿以身試法，倘有不法，警方絕對依法究辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。圖／社會事新聞影音
新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。圖／社會事新聞影音
新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區5名男子酒醉疑似破壞廣場年節裝置造景，遭警帶回依社維法送辦。記者曾伯愷／翻攝

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