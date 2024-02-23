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車齡近13年騎到一半竟起火 台南機車騎士嚇到跳車借滅火器
台南洪姓男子昨晚8時許騎乘車齡近13年的機車，行經健康路段察覺機車冒煙漏油且有起火狀況，急忙停下車報警。在市警二分局南門派出所員警趕到時，洪已先向店家商借滅火器撲滅火勢，所幸無人受傷，事後也將機車牽到隔壁機車行修理。
據調查，洪雖然沒有受傷，但車子騎到一半起火，事後餘悸猶存。洪表示，一開始只是聞到燒焦味，不到幾秒，車子底部就開始冒煙、起火，還好他立刻跳車，自附近店家借來滅火器，自行將火勢撲滅。
警方昨晚獲報，有民眾指在健康路上有輛機車冒煙起火，南門所立即派遣警員吳宗懋、李英誌趕往現場，然而，當警方抵達時洪已自行撲滅火勢。
市警二分局交通組巡官薛宇庭提醒，汽機車行駛中如果出現異常，應立即擇選路旁安全處所來停車檢查，必要時迅速採取措施，以確保個人和公共安全。
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