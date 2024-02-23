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影／貨櫃翻覆驚險一瞬間！高雄曳引車下匝道未減速釀禍
1輛貨櫃車曳引車昨天下高速公路匝道，進入高雄市前鎮區，疑因未減速，撞擊路邊護欄，導致貨櫃翻覆，幸旁邊車道沒車輛經過，未造成傷亡，但令路過用路人捏一把冷汗。
高雄市警前鎮分局今天表示，昨天上午11時50分左右，69歲的陳姓男子駕駛貨櫃曳引車，由新生高架道路匝道南往北行駛，下匝道到前鎮區鎮港路，未減速慢行，導致車輛向右偏移自撞路邊護欄，才造成貨櫃翻覆。
警方據報到場，對陳姓司機酒測，無酒精反應，不過車道交通一度受阻。陳姓司機立即通知公司，找大型吊車，吊掛翻覆的貨櫃上車，道路才恢復暢通。
警方表示，為防制大型車交通事故，警方持續對大型車違規稽查取締專案，並針對轄內大型車業者或交通公司，檢視大型車輛行車視野輔助系統等安全設施是否安裝完備，約制所屬司機遵守交通安全規則。
高雄市警局統計，今年至2月21日，共發生大型車交通事故471件，比去年同期減少32件；警方取締大型車違規共2842件，包括超載185件、違規轉彎409件、爭道行駛111件、載運貨物不穩妥32件、行車視野輔助系統19件、違反道路管制路線1456件、違規停車630件。
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