聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化弱勢三姊弟過馬路遭撞 大姊今生日卻跟死神拔河
彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，經了解，3姊弟平日與阿公、阿伯同住，上下學大都是由阿伯接送，但昨天阿伯身體不適要去看醫生，原本請鄰居代為接送，但人還沒接到，三人就自行走路返家卻發生意外，阿伯和鄰居都相當自責。
昨晚發生這起重大意外，造成就讀小學4年級、3年級的姊妹2人命危，就讀1年級的弟弟因為腳部扭傷已出院返家，今天請假休養。今天剛好又是陳家姊姊的生日，學童就讀的學校一早就為校就為這對姊妹祈福，集氣希望兩人早日康復。
弟弟回憶昨晚說，昨天剛好阿伯有事，就自己走回家，姊姊拉著他們手牽手用跑的過馬路，但跑到一半就看到遠遠的有車燈過來，沒按喇叭就被撞過上，「看到姐姐被撞得很遠」，明顯被嚇一大跳。
校方指出，陳家3姊弟在校都很活潑，3人在學校求學一直都在進步中，在家裡也會幫忙做家事，3姊弟平日與阿公、阿伯同住，住家距離學校大約1.5公里，大都是阿伯接送，偶而自行走路返家。昨天阿伯身體不舒服去就醫，三人上完課後照顧班後，昨天下午5點半左右放學。
經了解，三姊弟陳姓3姊弟為中低收入戶單親家庭，母親改嫁，3姊弟每月領有兒少生活補助、家扶認養金等，目前3姊弟目前由叔叔監護，並與曾祖母、祖父及伯父同住照顧。家屬指出，三姊弟平時很乖，家事多少會幫忙、很獨立，家裡收入靠小孩的阿公和姑婆支持，發生意外整晚睡不著，上午阿伯也到彰基探視，希望有奇蹟出現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言