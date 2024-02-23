彰化弱勢三姊弟過馬路遭撞 大姊今生日卻跟死神拔河

彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，經了解，3姊弟平日與阿公、阿伯同住，上下學大都是由阿伯接送，但昨天阿伯身體不適要去看醫生，原本請鄰居代為接送，但人還沒接到，三人就自行走路返家卻發生意外，阿伯和鄰居都相當自責。

昨晚發生這起重大意外，造成就讀小學4年級、3年級的姊妹2人命危，就讀1年級的弟弟因為腳部扭傷已出院返家，今天請假休養。今天剛好又是陳家姊姊的生日，學童就讀的學校一早就為校就為這對姊妹祈福，集氣希望兩人早日康復。

弟弟回憶昨晚說，昨天剛好阿伯有事，就自己走回家，姊姊拉著他們手牽手用跑的過馬路，但跑到一半就看到遠遠的有車燈過來，沒按喇叭就被撞過上，「看到姐姐被撞得很遠」，明顯被嚇一大跳。

校方指出，陳家3姊弟在校都很活潑，3人在學校求學一直都在進步中，在家裡也會幫忙做家事，3姊弟平日與阿公、阿伯同住，住家距離學校大約1.5公里，大都是阿伯接送，偶而自行走路返家。昨天阿伯身體不舒服去就醫，三人上完課後照顧班後，昨天下午5點半左右放學。