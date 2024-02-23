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彰化弱勢三姊弟過馬路遭撞 大姊今生日卻跟死神拔河

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，經了解，3姊弟平日與阿公、阿伯同住，上下學大都是由阿伯接送，但昨天阿伯身體不適要去看醫生，原本請鄰居代為接送，但人還沒接到，三人就自行走路返家卻發生意外，阿伯和鄰居都相當自責。

昨晚發生這起重大意外，造成就讀小學4年級、3年級的姊妹2人命危，就讀1年級的弟弟因為腳部扭傷已出院返家，今天請假休養。今天剛好又是陳家姊姊的生日，學童就讀的學校一早就為校就為這對姊妹祈福，集氣希望兩人早日康復。

弟弟回憶昨晚說，昨天剛好阿伯有事，就自己走回家，姊姊拉著他們手牽手用跑的過馬路，但跑到一半就看到遠遠的有車燈過來，沒按喇叭就被撞過上，「看到姐姐被撞得很遠」，明顯被嚇一大跳。

校方指出，陳家3姊弟在校都很活潑，3人在學校求學一直都在進步中，在家裡也會幫忙做家事，3姊弟平日與阿公、阿伯同住，住家距離學校大約1.5公里，大都是阿伯接送，偶而自行走路返家。昨天阿伯身體不舒服去就醫，三人上完課後照顧班後，昨天下午5點半左右放學。

經了解，三姊弟陳姓3姊弟為中低收入戶單親家庭，母親改嫁，3姊弟每月領有兒少生活補助、家扶認養金等，目前3姊弟目前由叔叔監護，並與曾祖母、祖父及伯父同住照顧。家屬指出，三姊弟平時很乖，家事多少會幫忙、很獨立，家裡收入靠小孩的阿公和姑婆支持，發生意外整晚睡不著，上午阿伯也到彰基探視，希望有奇蹟出現。

彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，書包上學用品被帶回家。記者林敬家／攝影
彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，書包上學用品被帶回家。記者林敬家／攝影
彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，校方祈福集氣。圖／讀者提供
彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，校方祈福集氣。圖／讀者提供
彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，校方祈福集氣。圖／讀者提供
彰化縣伸港鄉國小3姊弟過馬路遭休旅車撞上，造成姊妹2人命危，校方祈福集氣。圖／讀者提供

小學 鄰居

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