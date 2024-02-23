彰化3姊弟遭撞飛 斑馬線長這樣 網轟「根本不考慮給行人走」
彰化縣昨晚發生重大行人地獄事件，彰化縣伸港鄉3名國小的姊弟昨晚過馬路快到家，走在斑馬線上竟遭高速駛來的轎車撞飛，造成2重傷1輕傷。PTT網友以街景圖查該路口，直指「這個路口根本不考慮給行人走路啊」。
彰化縣伸港鄉昨晚發生重大車禍，3名就讀國小4年級、3年級、1年級的陳姓姊弟，昨晚6時21分，走在伸港鄉建國路與美港路口斑馬線，遭73歲蕭姓男子駕車高速撞飛。小姊弟中的2名姊姊仍在搶救中，弟弟左腳擦傷。蕭男酒測值為0，肇事原因仍待警方調查。
PTT有網友查該路口的街景圖，他表示，「看看這個精美的路邊，即使活著走過斑馬線後，行人又要走在哪裡？路邊完全沒有人走的地方」，只能走在機踏車道。
他表示，且斑馬線是超級長對角，「居然是拉長了距離，叫行人走，現在不是都要退縮到分隔島裡面去，還要弄庇護島嗎？這路口是直接叫行人走交叉路口的中間，然後還走斜的增加距離，增加行走的時間」。
其他網友表示，「這啥白癡斑馬線」、「鄉下一堆這種的」、「鄉下都是這樣，這種大馬路斑馬線根本沒用」、「你走完一條斑馬線起碼要30秒」、「時速70只要10秒就可以從大老遠撞過來」、「垃圾政府到底想不想改啊」、「看了真恐怖的路段」、「視野沒問題，交叉口還完全不減速」、「那邊的視野沒問題，即使斑馬線長，一定能看到行人，就是駕駛習慣差」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言