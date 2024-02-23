彰化3姊弟遭撞飛 斑馬線長這樣 網轟「根本不考慮給行人走」

彰化縣昨晚發生重大行人地獄事件，彰化縣伸港鄉3名國小的姊弟昨晚過馬路快到家，走在斑馬線上竟遭高速駛來的轎車撞飛，造成2重傷1輕傷。PTT網友以街景圖查該路口，直指「這個路口根本不考慮給行人走路啊」。

彰化縣伸港鄉昨晚發生重大車禍，3名就讀國小4年級、3年級、1年級的陳姓姊弟，昨晚6時21分，走在伸港鄉建國路與美港路口斑馬線，遭73歲蕭姓男子駕車高速撞飛。小姊弟中的2名姊姊仍在搶救中，弟弟左腳擦傷。蕭男酒測值為0，肇事原因仍待警方調查。

PTT有網友查該路口的街景圖，他表示，「看看這個精美的路邊，即使活著走過斑馬線後，行人又要走在哪裡？路邊完全沒有人走的地方」，只能走在機踏車道。

他表示，且斑馬線是超級長對角，「居然是拉長了距離，叫行人走，現在不是都要退縮到分隔島裡面去，還要弄庇護島嗎？這路口是直接叫行人走交叉路口的中間，然後還走斜的增加距離，增加行走的時間」。