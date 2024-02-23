影／台中半夜驚傳兄妹3人遭擄走 疑財務糾紛住家外埋伏堵人
台中北屯區今凌晨發生擄人糾紛，陳姓男子自稱和謝姓友人及賴姓兄妹有財務糾紛，找來5名同夥在賴住處外埋伏，一見3人出門就衝上前強押上車，警方獲報緊急調閱監視器掌握身分，追到西屯區汽車旅館找到被擄的2男1女，所幸都沒有受傷，詢後依妨害自由罪嫌將陳等6人移送法辦。
台中第5分局調查，陳男（33歲）今半夜12點多找來5名男子，一共6人駕駛3輛汽車在北屯區松山街外埋伏，一見裡頭賴姓兄妹、謝姓男子等人出面，就衝下車強行將3人拉上車載走，賴的家人目睹嚇得報案。
警方獲報調閱監視器，發現3輛車擄人後分別往不同方向逃竄，先是追到1輛往大坑方向的車逮到1人，隨後又發現另1輛車開往大雅，立即攔停抓到2人，也在車內起獲球棒、噴漆罐等。
警方凌晨3點多根據行車軌跡，一路再查到西屯區的汽車旅館，到場臨檢發現包括陳姓主嫌及2名共犯，以及被害的2男1女通通在裡頭談判，所幸賴姓兄妹、謝姓男子被擄後並未遭攻擊或施暴。
警方初步了解，雙方彼此都認識，但因先前財務上的糾紛，被害人疑似又隔空向陳男嗆聲說「來講」，陳因此才撂人到場堵人擄走，警詢後依妨害自由罪嫌將陳等一共6人移送台中地檢署偵辦。
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