台南醉女凌晨開車載友人 失控撞破圍牆衝民宅 被救出一臉茫
台南市麻豆區今天凌晨發生一起驚悚車禍，阮姓女子駕駛轎車載友人上路，行經173線謝厝寮段時，突然失控衝向路旁，撞破圍牆衝入民宅，路旁停放的車輛也被撞歪，巨響嚇醒熟睡中的居民，阮女滿臉是血、乘客謝男一度受困，警消到場將兩人送醫，所幸並無生命危險，但警方一查阮女竟是「醉上路」。
台南市消防局23日凌晨1時18分接獲報案，南173線謝厝寮段有自撞車禍且有人受困，立刻出動麻豆、西港分隊器材車、救護車前往救援，到場時發現白色小客車撞入民宅，駕駛頭部撕裂傷自行走下車、乘客因車門卡住動彈不得。
消防人員替阮姓駕駛包紮、頸圈固定，並以機具破壞車門救出謝姓乘客，阮女一臉茫然呆立，渾然不知發生何事，謝男則頻頻喊痛、臉部表情扭曲，兩人送往麻豆新樓醫院救治，暫無生命危險。
據了解，阮女載謝男與友人聚會，幾杯黃湯下肚，沒有請代駕或計程車，竟然自行開車離開、行經該路段時失控偏移車道，撞上路旁車輛及民宅才停下，轄區麻豆警方後續將依公共危險等罪嫌移送。
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