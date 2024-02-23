彰化行人地獄3姊弟遭撞飛 他轟行政院：道安會報開什麼鬼東西
彰化縣又見行人地獄，彰化縣伸港鄉就讀國小的3姊弟昨晚過馬路，在斑馬線上遭轎車撞飛，2名姊姊重傷搶救中、弟弟輕傷。關注交通安全的網紅都表憤慨，「第四維度 Photography」臉書粉專表示，行政院開的道安會報，找了這麼多縣市首長，「是在開什麼鬼東西？」
彰化縣伸港鄉昨晚發生重大車禍，就讀國小的陳姓3姊弟昨傍晚6時21分許，走在伸港鄉建國路與美港路口斑馬線時，遭73歲蕭姓男子駕車衝撞。小姊弟中的國小4年級、3年級姊姊一度沒有呼吸心跳，搶救後仍有生命危險，1年級弟弟左腳擦傷無大礙。蕭男酒測值為0，肇事原因仍待警方調查。
長期關注交通安全的「第四維度 Photography」臉書粉專表示，行人帝王又出事，一個11歲，一個9歲，台灣少子化辦公室真的大成功。這次發生的地點在彰化的台17線跟台61乙線路口，是交通部管的兩條路。根據街景圖，又是沒有行穿線退縮、沒有人行道、沒有行人庇護島、標準最爛的4線車道。
「第四維度 Photography」表示，沒有行穿線加強輔助照明，然後73歲的老翁有沒有駕駛能力也沒有回訓制度去把關。行人地獄吵這麼久了，「交通部直接轄下的省道還是這個垃圾樣子」，然後一個標準化的道路設計規範都生不出來，整天只放在檢舉不檢舉。
下一代學生行人路權聯盟總召王晉謙也在臉書表示，彰化伸港3名小朋友，在離家200公尺外的大路口被撞到命危，現在還在搶救中。悲憤難忍。
王晉謙表示，出事地點的大路口離城鎮也不過300公尺遠，空有超寬中央分隔島，卻連一丁點路肩行走空間都不留給孩子，離譜至極。夜裡的省道，車速又快又急，行穿線沒退縮，也沒有行人庇護島保護，2024年了，為什麼我們的孩子，還沒辦法安全的在家附近行走？同樣的悲劇一再發生，實在是感到無力又慚愧，拜託小朋友一定要平安。
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