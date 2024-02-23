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3姊弟走斑馬線挨撞 2命危1輕傷

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

就讀國小的三姊弟行走伸港鄉建國路與美港路口時，遭蕭姓男子駕車撞及，兩重傷、一輕傷。圖／警方提供
就讀國小的三姊弟行走伸港鄉建國路與美港路口時，遭蕭姓男子駕車撞及，兩重傷、一輕傷。圖／警方提供
彰化縣伸港鄉昨晚發生重大車禍，就讀國小的陳姓3姊弟昨傍晚6時21分許，走在伸港鄉建國路與美港路口斑馬線時，遭蕭姓男子駕車撞及，兩位姊姊一度沒有呼吸心跳，搶救後雖已恢復心跳，仍有生命危險，弟弟左腳擦傷無大礙，肇事原因由警方調查中。

警方調查，73歲蕭姓男子當時駕駛自小客車，沿伸港鄉建國路北往南方向直行，而3姊弟正由東往西行走在行穿線上，遭小客車撞擊後，2位姊姊被撞飛約20公尺後倒地，小客車撞人後繼續往前直衝後才煞停，現場書包散落一地。

消防局據報後，出動救護車4輛、勤務機車1輛，消防人員9人到場搶救，由於兩姊姊當時已無呼吸心跳，救護人員先施以CPR及AED急救，且因受嚴重創傷，先以頸圈及長背板等適當處置，再分別送往彰基及彰濱秀傳醫院急救。

警方為蕭男酒測，酒測值是0，肇事原因仍由警方調查中。至於3姊弟是否依號誌行走，仍待了解，但警方表示，不管行人是否依號誌行走，依帝王條款，駕駛人仍須禮讓行人，否則即須負相當的肇事責任。

遭撞的3姊弟分別為國小4年級、3年級及1年級。8歲妹妹急救後心跳恢復，血壓還是很低，有生命危險，11歲姊姊胸部挫傷，頭部腦出血，轉送彰化秀傳醫院緊急開刀救治。弟弟左腳擦傷無大礙，已出院返家。

彰化縣長王惠美接獲通報後第一時間到院關心，給予慰問金2萬元。

帝王條款 救護車 王惠美 行人

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